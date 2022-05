Los mensajes de audio de Pipi Estrada a Terelu Campos salen a la luz: "No te necesito para estar en televisión"

Los audios que envía Pipi Estrada a Terelu Campos han salido esta tarde a la luz en 'Sálvame'. Terelu, que le ha contestado a todo en plató , ha querido dejar claro que ella no ha sido quien los ha proporcionado al programa y, finalmente, se ha sabido que ha sido el propio Pipi el que los ha proporcionado al programa.

Pipi le asegura en el primer audio que "no entiende cómo todo esto ha desembocado en lo que ha desembocado" y es que aparece en 'Sálvame' para hacer un homenaje con motivo de sus 13 años: "Sabes como son, que se despiertan y dice: 'Este asunto es potente'. Hacemos el poli y ha sido un poli de patio de colegio". También le habla sobre su hija Alejandra y responde a las cosas que ha dicho sobre él . Además, de la sentencia y el dinero que le debe: "Tampoco es tan grave como para quitarme eso".

Este audio de 5 minutos y cuarenta segundos, no ha sido el único que se ha escuchado en directo. El segundo le llega a la colaboradora cuando esta no le contesta: "Voy con una actitud positiva y sin ánimo de hacer sangre, ni mucho menos, pero veo que la actitud es mucho más avinagrada, sé que hay molestia por mi vuelta. La historia no se puede borrar y por la razón que sea esta historia gusta".