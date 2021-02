Los colaboradores de ‘Sálvame’ debatían sobre un posible futuro laboral fuera de la televisión de Carmen Borrego, cuando Miguel Frigenti la lío con un comentario : “No pasa nada por trabajar en otra coa que no sea salir en la tele, el otro día me encontré yo a la madre de Alba Carrillo repartiendo publicidad de depilación láser en mi centro comercial, hay gente que se busca la vida”.

“Yo le voy a decir a Alba Carrillo, porque yo no la voy a faltar al respeto, que su madre, que es muy respetable porque yo lo he hecho, reparte papeles e intenta convencer a las personas que pasan por el centro comercial para que entren en la clínica”, se reafirmaba Miguel tras la contestación de Alba y terminaba bromeando: “Estuve a punto de pedirle información para hacerme la depilación anal pero no quise violentarla y no lo hice”.