Suso Álvarez pone de los nervios a Frigenti llamándole “perrito faldero” de Belén Esteban: “Por ti solo no vales nada”

Si Suso Álvarez y Alejandra Rubio tienen algo más que amistad se ha convertido en motivo de polémica y esta y otras informaciones han enfrentado a Suso con Miguel Frigenti, quien le advertía desde el plató de ‘Sálvame’: “Te reto a que digas por qué estoy aquí, he llegado a donde estoy por trabajar, tú has estado en tres realities y en el tercero te coronaste como la mierda del año”.

Además, le dice que tuvo “conductas” que no le va a recordar y asegura que muchos “callaron” para protegerle. Por eso, no está dispuesto a que diga que ha llegado a su puesto actual por algo que no haya sido su trabajo: “No te consiento que des a entender nada, ahora te agarras a Alejandra porque por ti no vales nada”.