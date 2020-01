Mila Ximénez acusa a Belén Esteban: “Se ha vengado, felicidades”

“Si me odia no entiendo por qué fuerza ser mi amiga”

Tras tres meses en ‘GH VIP’, Mila Ximénez concede una entrevista para la revista ‘Lecturas’ y nos confiesa que cuando se reencontró con sus compañeros de ‘Sálvame’ supo que algo no iba bien: “Me dio un bajón”. Para ella es “doloroso” saber que algunos de sus compañeros no empatizaron con ella y siente “lástima” de que no entendiera el “gran esfuerzo” que hizo en el reality: “Yo no dejo de querer tan deprisa”.

La colaboradora recuerda que ha llorado mucho en el reality pero añade que en su opinión tuvo “más agallas” que muchos de sus compañeros en las mismas circunstancias: “Me da tristeza si eso no lo ha entendido algún amigo al que quiero mucho”.

En cuanto a su regreso a ‘Sálvame’, explica que si necesita ayuda “profesional” para volver a trabajar la pedirá porque ve que va a ser “duro”: “No pienso regresar si no me veo preparada psicológicamente para que me partan el corazón”.

Lo que no entiende es la posición que en determinadas ocasiones tuvo Belén Esteban: “Es alucinante que pidiera mi expulsión varias veces, se me parte el corazón y me deja muerta”. Tiene la sensación de que tenía un “odio concentrado” que ha sacado contra ella, con lo que hay algo que no entiende: “Si me odia no entiendo por qué fuerza ser mi amiga”.