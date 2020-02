Mila Ximénez brota al ver su foto disfrazada de Infanta Margarita: "Quitad la mierda de foto esa"

Sin duda, si hablamos de disfraces, la reina del Carnaval es Mila Ximénez . Hemos visto muchas facetas de la colaboradora, pero sus caracterizaciones han sido lo mejor de los últimos años: desde Miss Abeja Queen hasta Mila-Margarita Ximénez de Cisneros, pasando por su particular look de chorizo.

Pero ella no opina lo mismo: “¡Quita la mierda de foto esa!”, le ha dicho al director del programa cuando ha visto una foto del momento Infanta Margarita. Y es que, aunque no lo parezca, la colaboradora odia disfrazarse y ese disfraz se le quedó grabado a fuego, hasta el punto de que casi abandona el plató: “Esa foto me cabrea y lo sabes ¡Haz el favor de quitar la foto!”, ha dicho muy molesta.