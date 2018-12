Mila ha empezado el programa todavía muy tocada después del mensaje que le mandó María Teresa Campos tras la publicación de la entrevista a su hija en 'Lecturas', pero cuando ha escuchado a Carmen Borrego desdecir todo lo publicado y asegurar que ella iba a hablar de su pérdida de peso y no de Terelu ni de su madre, la colaboradora de 'Sálvame' ha explotado. Esta ha sido su reacción.

Justo al comienzo del programa, Mila Ximénez se ha ido fuera del plató, la colaboradora de 'Sálvame' se ha derrumbado y Carlota Corredera, Belén Esteban y María Patiño han ido a ver qué le pasaba. Con lágrimas en los ojos, no ha querido contar por qué estaba así. Pero todo hacía suponer que estaba así por el mensaje demoledor que le había mandado María Teresa Campos tras su entrevista a Carmen Borrego.

Tras la publicidad, estaba mucho más tranquila y ha explicado en plató sus lágrimas. Ella simplemente le había hecho una "entrevista cálida" a Carmen Borrego, y ella había sido la encargada de dar esos titulares que parece que no han gustado nada a su madre. Para Mila lo que más le preocupaba era otra persona, "lo que no me compensa es ver sufrir a Terelu", ha asegurado.