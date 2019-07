El titular de Mila Ximénez sobre la entrevista de Chelo García Cortés en 'Sábado Deluxe': "Marta y tú tenéis una relación de mierda"

Chelo le pidió perdón a sus colaboradoras y amigas Gema López y María Patiño, sin embargo, no quiso saber nada de su compañera Mila Ximénez. Al parecer, Chelo no se fía de su compañera, y Mila le ha respondido claro: "He descubierto la relación de mierda que tenéis". Además, le ha dedicado unas palabras a Marta, la mujer de Chelo: "Le quiero decir a la zarina, que ser educada es otra cosa. Tú no gritas pero eres muy maleducada".