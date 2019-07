Mila Ximénez, sobre Marta Roca: “No creo que sea mejor que yo, creo que se cree la condesa de Castelldefels”

Cansada y con la sensación de que Chelo estaba engañada en su matrimonio, Mila ha querido demostrarle a su compañera que Marta se estaba aprovechando de ella y que no era normal que su relación cambiara con la falta de dinero: “Perdió 35 kilos porque se enteró de que no teníais dinero, yo perdí 20 cuando me enteré de la enfermedad de un familiar… No es mejor que yo, creo que es igual y se cree condesa de Castelldefels… Tengo una persona como Marta a mi lado y le pego una patada a los dos años “a trabajar””. Ante tanta sinceridad, Chelo se ha cansado y le ha explicado que la estaba faltando al respeto y que no la iba a seguir respondiendo.