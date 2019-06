Mila Ximénez, rota tras su conflicto con Belén Esteban: "No puedo más, parece que soy el demonio de Tasmania"

Mila ha adelantado que no acudirá a la entrevista que Belén Esteban dará en ‘Sábado Deluxe’ en las próximas horas aunque ha explicado que no está enfadada con ella: “Ayer hice un comentario que no fue con ira, simplemente me he dado cuenta de que no soy una persona de confianza para Belén”. La colaboradora reconoce estar “triste” y “dolida” y ha querido dejar claro que jamás traicionaría a un compañero.