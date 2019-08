Mila Ximénez 'brota' por una filtración sobre Kiko Matamoros: "A mí no se me deja con el culo al aire"

Al parecer, la colaboradora llegó a insinuar que la fuente de información había sido Makoke, exmujer de Kiko, pero él lo niega. De hecho, ha verificado este dato con el director y Mila no está dispuesta a permitirlo: “Me voy a ir, a mí no me van a dejar con el culo al aire porque no me da la gana, llevo muchos años en esto. Por mi parte, se rompen las relaciones”.