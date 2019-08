Ania Iglesias llamó al estilista de Mila Ximénez para pedirle que consiguiera el traje de Lydia - Gunilla

Mila Ximénez se ha muerto de risa cuando en mitad del programa su estilista le ha enviado un mensaje: "Ania desde su casita no ha hecho nada. Tengo un mensaje donde ella llama a mi estilista y le dice, ¿por favor, me puedes conseguir este traje para mañana? Quería que otro le hiciera el trabajo".

Lydia se ha quedado de piedra cuando ha leído el mensaje: "Si una persona es incapaz de terminar un trabajo, llamas a producción y le dices que no lo puedes hacer, si no puedes buscar un traje como este no pasa nada por llamar y pedir ayuda" aunque afirma que seguramente Ania no llamó por miedo a que el programa se enterase de que "es incapaz de resolver este problema".