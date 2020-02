Mila Ximénez critica a Lydia Lozano: “Se cree sus propias historias, alguien de su entorno debería hablar con ella seriamente”

Lydia Lozano ha sido la protagonista indiscutible de los últimos días por una información: sostenía que Rocío Flores y su madre han hablado vía whatsapp a pesar de no tener relación, Antonio David Flroes lo negaba, su hija también... pero la colaboradora insistía.

Todo ha resultado ser falso y, ahora, sus compañeros recelan de ella. Por ejemplo, Mila Ximénez no entiende que Lydia no atendiera a la advertencia de Antonio Montero, que le decía que Stella Goñi sufrió el mismo engaño por parte de la misma fuente.

Es más, la colaboradora se muestra convencida de que Lydia no quería saber la verdad: "Yo no te digo que haya personajes que nos engañen, probablemente, pero por lo menos ponlo en cuarentena y no refrendes la noticia".