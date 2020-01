Mila Ximénez: "Tengo un proyecto profesional muy importante donde va a colaborar conmigo la hija de Terelu Campos"

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ya es toda una profesional en los medios: entrevistas a pie de calle, sorpresas a su madre y a su abuela... y ahora, un proyecto profesional junto a Mila Ximénez. "Es un proyecto muy importante que saldrá a final de mes y vamos a coincidir pero yo no lo he pedido. No es un proyecto televisivo".

Alejandra Rubio se posiciona acerca de la exclusiva de su tía, Carmen Borrego

A pesar de no haber visto la entrevista de su tía, Alejandra lo tiene muy claro: "Cada uno hace lo que quiere con su vida y es libre de hablar de lo que quiera. Al fin y al cabo es su madre. No hay que remover para sacar cosas donde no las hay". No ha querido opinar más sobre la exclusiva, pero ha dejado muy claro que su abuela está "fantástica y va a estar "mejor todavía". En cuanto a Edmundo Arrocet, Alejandra no se cree las deslealtades que han salido a luz y ha contado que con ella siempre se ha portado fenomenal: "No tengo nada que reprocharle".