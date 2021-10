Nuria Marín pilla en los pasillos de Telecinco a Alejandra Rubio: "Es un poquito sobrada"

Alejandra no ha accedido a entrar en el plató de 'Sálvame' pero sí ha contestado a todas y cada una de las preguntas de Nuria. Sin parar de correr por los pasillos de Telecinco, Alejandra ha hablado sobre su papel en televisión, concretamente en 'Viva la vida' y en los realities de la cadena: "Este trabajo tiene cosas malas pero también cosas buenas, me lo paso muy bien ".

Alejandra ha asegurado que no ha tenido relación con ningún compañero: "Yo tengo a mi novio y estoy muy bien, aquí vengo a trabajar". Nuria, que no se daba por vencida en su intención de entrevistarla, ha recibido de Alejandra un zasca que no le ha pasado desapercibido: "Es un poquito sobrada, no soy rencorosa pero esta me la guardo".