Nuria Marín defiende a María Patiño y 'Socialité' ante los reproches de Antonio David: "Me molesta que se cuestione el trabajo de los compañeros"

Antonio David no se perdió la entrevista. En 'Sálvame' reaccionaba al programa sintiéndose "molesto y dolido" . En su discurso, hubo varios 'dardos' hacia el programa de su compañera .

"En primer lugar quiero felicitar a los compañeros de 'Socialité' por la audiencia que tuvieron ayer (...) No sé si a mi costa pero yo era parte protagonista. (...) Hubo un testimonio en prime time de una supuesta amante mía. Yo sinceramente si la televisión se trata de entretenimiento anoche me quedé pegado a la pantalla esperando algo que después no sucedió", decía.