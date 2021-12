El enfado de Nuria Marín tras la portada del embarazo de Mª José Campanario: “No nos metáis más presión”

Nuria Marín volvía a sacar el tema de la edad en pleno debate con los colaboradores de ‘Sálvame’: “A ver, aquí es que no solo importa la edad de la mujer, que la edad del hombre también tendrá algo que ver, ¿no? no nos pongáis más presión a las cuarentonas que no somos madres todavía, ¡por favor! Que me ha entrado un agobio cuando he visto la portada del Hola hoy…”