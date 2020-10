Las críticas de Kiko Matamoros a Oriana

“Me parece un caso clarísimo de despecho (…) Esta señora no es la primera vez que lo hace ya que de Luis Mateucci dijo exactamente lo mismo (…) Es una actitud tan clara de despecho que ella misma, además, reconoció después en el plató de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ que no era cierto lo que había dicho y lo que lo había hecho para dar daño”, explicaba Kiko Matamoros.

La respuesta de Oriana Marzoli

“Yo jamás he dicho que lo que yo haya dicho sea mentira, jamás. Yo lo que he dicho es que me he excedido con haberlo públicamente”, corregía Oriana, quien además se maldecía de la aparente fijación que Kiko siente hacia ella: “Madre mía este señor siempre hablando de más. Siempre está diciendo tonterías mías, ¡qué pesadilla!”, se quejaba en Instagram.