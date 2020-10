Oriana Marzoli ataca a Matamoros: "Mis intimidades son con chavales de mi edad no con señores de 70"

Además, dejaba caer que sus “intimidades” son “con chavales” de su edad y no “con señores de 70”. Es más, le acusa de ser un mero transmisor de su pupilo, Rafa Mora, con quien Oriana tiene un agrio conflicto.

Oriana desmiente haber retomado su relación con Iván González

“Que lo resuelva él, que se siente en el poli, es heterosexual, no se ha dudado de su virilidad ni de su orientación sexual”, decía Oriana, añadiendo con cierta sorna: “Es un macho muy macho, que no se preocupe su padre que a su niño no le va a faltar bolos”.