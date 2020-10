Antonio David Flores ya se desnudó antes emocionalmente en televisión: las mayores confesiones del exmarido de Rocío Carrasco

Su guerra judicial con Rocío Carrasco

En su ‘curva de la vida’ dentro de la casa, el concursante dio más detalles de lo que definió como el capítulo “más doloroso” de toda su vida y rompió a llorar al contar el “infierno” que su familia y él habían vivido: “Estos dos últimos años han sido muy difíciles en mi casa. No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel. Eso me ha debilitado mucho y me ha dejado muy mal”, confesaba sobre el desgaste que le ha ocasionado la guerra judicial con su exmujer.