El primero en hacer el paseo fue, cómo no, el novio. Omar Sánchez apareció solo con un elegante traje blanco que realzaba su moreno natural, camisa celeste con los primeros botones desabrochados y pañuelo blanco con estampado floral. El canario recorrió solo el camino hasta el altar, donde aguardó a su mujer.

Todo indicaba que tras la ausencia de Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja , la colaboradora de 'Sálvame' no tendría nadie que la llevase al altar. No fue así ya que apareció acompañada de sus sobrinos. Anabel, con un vestido blanco con bordados y escote corazón fue de la mano con ellos. La sobrina de Isabel Pantoja llevó el pelo suelto y un maquillaje ahumado en tonos marrones. Como complementos, el ramo que 'Sálvame' le regaló y unos pendientes de brillantes con pulsera a juego.

Cuando Anabel y Omar se encontraron en el altar mientras sonaba 'I will always love you' de Whitney Houston, la pareja se fundió en un abrazo.