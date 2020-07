El mensaje de Paz Padilla a 'Sálvame' tras perder a su marido: "Sé que os voy a tener a todos"

Lydia Lozano ha podido hablar con ella y, también emocionada, nos ha transmitido el mensaje que ha recibido de Paz pocas horas antes del funeral: "Dice 'sé lo que me queréis y sé que cuando vuelva mi gente de 'Sálvame' me va a apoyar mucho, qué bonito ver las imágenes, sé que cuando vuelva os voy a tener a todos".

La despedida al marido de Paz Padilla

La despedida ha sido como ellos. Paz le pidió consejo a David Valldeperas sobre cómo homenajear a su marido y el director le dijo que dedicándose al humor, la mejor manera era con un monlógo y así ha sido, Paz lo ha hecho y lo ha acabado diciendo: "Yo lo dejé una vez y ahora me ha dejado él ¡El cabrón, me la ha devuelto!"

Así nos contó Paz Padilla su historia de amor

David Valldeperas: "Su historia es interminable"

El director de ‘Sálvame’, tras asistir al funeral, ha publicado una bonita imagen del día de la boda y unas palabras especiales tanto para Antonio como para Paz: “Hoy he vuelto a las playas de Zahara. He ido a despedir a un amigo. El mismo que me convirtió en maestro de ceremonias para oficiar (a mi manera) su enlace con su amada Paz Padilla (...) Su historia es de aquellas que no se pueden contar con pocas palabras. Su historia es interminable. A pesar de que ahora la vivan desde lugares diferentes. Buen viaje, señor y gracias por dejarme vivir de cerca el amor entre dos personas”.