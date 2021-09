Las ‘pullitas’ de Carmen Alcayde a Lydia y Patiño: del dudoso amor de ‘las chonis’ a la ‘entretenedora no periodista’

David Valldeperas le chivaba por el pinganillo a Carlota Corredera que la relación entre Carmen y Lydia no es tan buena como parece y, aunque las dos lo han desmentido, la valenciana no ha dejado pasar la ocasión de lanzar un dardo a su compañera. “Nosotras somos las chonis, así nos llamaban en los debates de ‘Gran Hermano’, y las chonis igual se quieren que se dan hostias” , comentaba Alcaide.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Poco después ha sido Patiño quien ha recibido una ‘pullita’ inesperada de Carmen. Sucedía mientras comentaban el enfado de Ylenia con ‘Sálvame’ y todo el equipo, cuando Carmen también tuvo tiempo para lanzar un dardo a su compañera María Patiño: “Yo no soy periodista, pero me siento entretenedora. Me siento más del lado de Ylenia que del lado de Patio que es ‘superperiodista’ siempre”.