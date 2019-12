Rafa Mora acusa a Lydia Lozano de reírse de la 'deslealtad' de Macarena y ella estalla: "Cabréate con la dirección o con tu novia"

‘ Sálvame ’ dejaba caer a Rafa Mora una posible deslealtad de su novia Macarena y, durante la publicidad, sus compañeros intentaban calmar al colaborador . Todos menos uno. “Algunos como Belén Esteban me han dicho que esté tranquilo y luego hay gente como Lydia Lozano que se la sopla y no es capaz de tener una mínima empatía con nadie”, recriminaba Rafa.

Pero Lydia argumentaba que no ha tenido tiempo a acercarse a su compañero y, enfadada, le aconsejaba: “Cabréate con la dirección o con tu novia”. La colaboradora no entiende que Rafa se preocupe más por lo que le digan los demás, que por su pareja; y no cree que haya errado: “Como le voy a decir lo siento si no sé si es verdad o no”.