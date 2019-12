El peor trago de Rafa Mora en ‘Sálvame’: su crisis con Macarena

Una broma de 'Sálvame' acabó en conflicto con Rafa Mora. Creyéndose aludido cuando el programa comunicaba que un colaborador había sufrido una deslealtad, descubrió que su chica había coincidido con su ex en un local y no se lo había dicho. No pasó nada y, aunque Rafa confía en Macarena "al 100%", no puede evitar que todo se le remueva... Pero ¿Qué sucedió en el pasado?

"Cuando me ve se olvida de su pareja"

Sin embargo, Rafa Mora dio la cara por su chica, ella lo negó todo… pero la polémica acabó por pasarles factura. El colaborador descubrió que, aunque la historia no fuera como la contaba y no había pruebas, sí se dio cuenta de que su chica le ocultaba cosas. Creía que era su “alma gemela”, quería formar una familia con ella, no pensaba que esto le pudiera pasar… "No me lo merezco".