Rafa Mora ha desvelado en 'Sálvame' que la madre de Adara dio una serie de directrices a Hugo y a Gianmarco antes de que subiesen a la casa de Guadalix. "La madre de la concursante les pidió por favor que respetasen a su hija y no la besasen bajo ningún concepto para que no se encontrase en esa tesitura", ha contado el tertuliano. "Además, la madre de Adara está muy enfadada porque dice que Hugo ayer era un títere en manos de su ex marido".