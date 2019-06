Rafa Mora habla sobre la economía de Tony Spina: “No tiene ni un clavel”

Rafa Mora se niega a hacer las paces con su examigo Tony Spina. Esta vez el colaborador de ‘Sálvame’ ha hablado sobre la economía del novio de Makoke afirmando que en la actualidad Spina no tiene ni dónde caerse muerto: “No tiene ni un clavel”. Rafa no ha desmentido que Tony tuviese varias empresas, pero sí que ha afirmado que por el momento se encuentran “inactivas”. El colaborador ha contado que Spina abrió estas empresas para traerse a España toda la “pasta” que ganó durante sus años en Chile… Por tanto la pregunta que nos deja es ¿Tiene o no tiene dinero?