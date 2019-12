Raquel Bollo critica el concurso de Mila Ximénez en 'GH VIP': "Ha sido mucho más mueble que yo"

Raquel Bollo también concursó en 'GH VIP' pero cree que sus compañeros no fueron tan benévolos con ella, como con Mila Ximénez . La colaboradora asegura que pidieron que la expulsaran y que llegaron, incluso, a llamarla mueble. Alega, además, que ella siempre se ha mantenido en silencio ante esto pero no ha perdido la oportunidad de criticar el concurso de su compañera: "Mila ha sido mucho más mueble que yo".

Los colaboradores no ha podido aguantar la risa y han hecho la croqueta por el plató. Ante esto, la colaboradora se ha defendido: "Yo estaba en todas las fiestas, me reía, me divertía… pero había un fenómeno que acaparó todo el programa: Laura Matamoros". Para calmar las aguas y tras toda la tarde comparándola con Calimero, Raquel Bollo ha decido tomárselo con humor y dar una vuelta por el plató con un saco al hombro.