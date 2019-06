Raquel Bollo monta en cólera para defender a su hija: "No hablamos de vender ninguna exclusiva"

"Alma no ha podido ir hoy a sus exámenes"

Lo que a la colaboradora le ha molestado profundamente es que se lleven "tres días hablando de Alma" cuando ella, a sus 19 años, no lo ha querido así. "Si dentro de 4 ó 5 meses ella quiere sentarse en la tele muy bien, pero por ahora no es su deseo y hay que respetarlo. No porque yo trabaje en la televisión ella tiene que verse expuesta a esto. Y ya lo está sufriendo porque hoy tenía exámenes y no ha ido porque están las cámaras en la casa y en la universidad", ha dicho y se ha marchado del plató porque no se siente quién como para hablar en nombre de su hija, "que ya es adulta".