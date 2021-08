Rosa Benito le ha pedido a Amador Mohedano que la deje "en paz". No quiere reconciliarse con él y le recuerda que hasta le ha bloqueado pero... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

Amador Mohedano se declara “enamorado hasta las trancas” de Rosa Benito pero ella ni quiere oír hablar de reconciliación. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se declara harta de este “juego” y se pregunta por qué se acuerda de ella ahora que está solo mientras que no le prestaba atención cuando estaba con Jacqueline.

El no de Rosa fue tan rotundo como tajante y Amador Mohedano reacciona. Según José Antonio León, el hermano de Rocío Jurado dice que “jamás” volverá a hablar de Rosa y que lo va a poner “por contrato”.

Al parecer, Rosa Benito pidió a Amador Mohedano que no se sentara en el ‘Deluxe’ y, si lo hacía, que no hablara ni de ella ni de su hija, Chayo Mohedano. Sin embargo, Amador no le hizo caso y los mensajes que empezaron siendo amables acabaron siendo “peores” y decidió “bloquearle”.