Ruth Basauri, exnovia de Iván, duda de su relación con Oriana: "Ella decía que era un mujeriego"

“He vivido una historia con él dentro y fuera de la tele, sé las sonrisas que son verdaderas, las maneras de decir las cosas, hasta el día de hoy se ha visto que no sabe tener pareja”, se queja Ruth asegurando que Iván es en realidad “dos personas”, una delante y otra tras la cámara.

Además, está sorprendida de que Oriana haya comenzado una relación con él: “Me sorprende porque conmigo se llevaba bien cuando lo pasé tan mal con Iván, me decía que no merece la pena, que es un mujeriego”. Por eso, duda de la pareja: “Yo no sé si lo han hecho para entrar o es real”.