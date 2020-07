De su faceta 'peliculera', al striptease: los retos con los que Iván González enamoró a Ruth en 'MyH'

Pero en aquel trono tan tormentoso no todo fueron lágrimas y desconfianza, también hubo risas y momentos divertidos. Durante todo su paso como pretendiente de Ruth Basauri, Iván González hizo un gran despliegue de originalidad y sorprendió a su tronista con numerosos retos.

No hubo papel que se le resistiera. Se metió en la piel de personajes de películas míticas, se atrevió a recitar y hasta libró una batalla de baile con su mayor rival en la lucha por el corazón de Ruth. Recordamos los retos con los que Iván González enamoró a la vasca en ‘MyHyV’.

Iván González sacó su lado peliculero

Supo cómo explotar su lado sexy

El ahora participante de ‘La Casa Fuerte’ no solo se preparó retos divertidos, también se atrevió con algunos de lo más sexys, en los que dejó al descubierto su lado más ‘hot’. No solo le vimos desfilar en traje de ejecutivo, también presumió de bíceps, tríceps y músculos que ni sabíamos que existían en un striptease temático a lo Action Man.

Ruth Basauri alucinó con su lado bailongo

Pero eso no fue todo. El pretendiente, que tenía una enemistad especial con Jonathan, ex de Samira y su mayor rival en la conquista de Ruth, se batió en duelo con él en un reto de baile de lo más movidito. Ambos se metieron en la piel de personajes de la película ‘Star Wars’ y dejaron anonadados a todos. Sobre todo Iván, que no daba ni una con la coreografía.