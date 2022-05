Los increíbles looks de los colaboradores de 'Sálvame' en el desfile de Moda España

Tras el impresionante desfile, el jurado ha dado su veredicto : "Lo han hecho fantástico todos. Me han sorprendido, porque muy en su sitio, muy en el desfile, con actitud. La salida de María me ha encantado, pero Frigenti también. Para mí el mejor ha sido él", ha asegurado Carmen Lomana.

"El peor ha sido Kiko porque ha ido muy sobrio. No de sobrado porque a mí un chulo me gusta. No pasa nada, tienes más oportunidades. Lydia estabas chulísima, pero me gusta mucho el Maestro Joao", ha opinado Samantha. Eduardo Navarrete no ha tenido dudas, para él Marta López ha sido la mejor y Gema López la peor.