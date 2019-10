Sofía Suescun cuenta lo que nunca ha confesado: Kiko Jiménez no quiso estar con ella para serle fiel a Gloria Camila

ha dibujado suuna línea que empezó cuando ella tenía 15 años con su amor de adolescencia y con su amor platónico por. Entonces, ella tenia 17 años y le veía comoa través de la televisión, no imaginaba lo que iba a pasar entre ellos cinco años después.

Sin embargo, ellos siempre lo han negado y esta vez Sofía ha dado un paso más contando algo que nunca había revelado: mientras Kiko aún estaba con Gloria, Sofía coincidía con él en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y reconoce que tonteaba “más de la cuenta” con él. “Intentaba llevármelo a mi terreno hasta el punto de querer quedar con él estando con Gloria ¿Y cuál fue la respuesta de Kiko? Me dijo que me estaba confundiendo, que él no era así”.