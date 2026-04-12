Fiesta 12 ABR 2026 - 19:45h.

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Tony Hernandez rompe su silencio en ‘Fiesta’. El que fuera cuarto y último marido de Sara Montiel ha elegido el programa de Emma García para contar, 25 años después, cómo fue su relación con la actriz y cantante, así como para desvelar todos los detalles sobre el crítico momento de salud que atraviesa. ¡No te lo pierdas!

Con motivo de la entrevista exclusiva que Tony Hérnandez ha decidido conceder a ‘Fiesta, el periodista y colaborador del programa, Saúl Ortiz, se ha desplazado hasta Cuba para reunirse con él. Un encuentro en el que el exmarido de la cantante se ha sincerado como nunca, tratando algunos temas que durante muchos años suscitaron una gran atención mediática y dieron pie a especulaciones sobre su sexualidad y sobre la verdadera naturaleza de su relación con Sara Montiel.

Tony Hernández se defiende de las acusaciones de oportunista

Junto al colaborador, Tony Hernández se ha defendido de quienes lo llamaron oportunista y montajista durante su matrimonio con Sara Montiel, con la que se llevaba 40 años. El cubano, tajante, ha asegurado que realmente fue la cantante quien se aprovechó de él, empezando por la exclusiva que hicieron de su boda, ya que, según Tony de los 120.000 euros que cobraron, él solo se llevo 50.000: "Me hicieron trampa. Creo que me utilizaron desde el principio".

Del mismo modo, Tony Hernández ha respondido de manera clara cuál es su orientación sexual después de que durante mucho tiempo se especulase que era homosexual: "No, nunca lo he sido". Además, ha aclarado si él y Sara mantenían relaciones íntimas: "Sí, éramos un matrimonio normal. Yo era mucho más joven, ella no se iba a no disfrutar el caramelito". Un tema sobre el que ha confesado:

"Cumplí a medias. Yo tenía 35 años y ella tenía 73. No era lo mismo la fogosidad mía comparado con la de ella". Pese a que Tony piensa que Sara se llegó a enamorar de él, también cree que la cantante vio en él una forma de aprovechar el tirón del negocio de la televisión.

El secreto del testamento de Sara Montiel: "Cambió el testamento de 11 a 12 veces".

Respecto a su divorcio con la cantante, Tony ha contado que se casó con ella por dos motivos, la admiración que sentía hacía ella, ya que era muy fanático, y por la insistencia que puso la actriz en que se produjese el enlace. No obstante, una vez casados, cuando volvió a Cuba, Sara le pidió el divorcio: "Cuando regrese, me llama al mes diciéndome que su hijo estaba enfermo y que se tenía que divorciar de mí".

"Entre los papeles había un documento que era renunciando a las capitulaciones, que era renunciar a una pensión compensatoria durante 10 años de 1.000 euros", ha desvelado Tony, que asegura que por la forma en la que Sara Montiel terminó con él sabía que había algo detrás, concretamente, dejarlo fuera del testamento: "Ella cambió el testamento de 11 a 12 veces". Pese a ello, el de Cuba ha revelado que seguía hablando con Sara hasta tres meses antes de su fallecimiento.

El diagnóstico más duro de Tony Hernández: padece un cáncer de colon extirpado

Asimismo, Tony Hernández se ha sincerado sobre el momento delicado de salud que atraviesa y se ha emocionado al hablar sobre su miedo a la muerte. Y es que al de Cuba le diagnosticaron un cáncer de colon que tuvieron que extirparle y en estos momentos se encuentra esperando los resultados de una endoscopia de una lesión entre el esófago y el estomago: "Me tiene muy preocupado, psicológicamente me afectó muchísimo".