Fiesta 12 ABR 2026 - 20:23h.

Andrés Pajares reaparecía este domingo en redes sociales con una imagen desde el hospital: "Otra operación superada"

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El pasado jueves el actor Andrés Pajares ingresaba en un hospital madrileño para someterse a su quinta operación de espalda, un problema que limita considerablemente su calidad de vida en el día a día, pero del que al parecer se recupera bien tras esta nueva intervención: "He hablado con la mujer de Andrés y me confirma que la operación ha salido bien, que se está recuperando favorablemente", explicaba Paloma Barrientos.

Hasta este hospital de 'La Milagrosa' se trasladaba nuestra compañera Arabella Otero para compartir con la audiencia de 'Fiesta' la última hora del estado de salud del actor español: "Por aquí no hemos visto a ninguno de sus hijos, pero lo que sí que hemos visto es la publicación que el propio Andrés ha hecho en redes sociales y en la que ha asegurado haber superado con éxito su quinta operación de columna".

El desagradable incidente durante el ingreso de Pajares

Saúl Ortiz irrumpía en el plató de 'Fiesta' con información exclusiva sobre la familia Pajares. Según el colaborador, en el hospital en el que el actor se encuentra ingresado ocurrió un suceso muy incómodo justo en el mismo momento de su ingreso:

"Juani Gil, la mujer de Andrés, es una señora encantadora y me pide que cuente que se sintieron tanto ella como Andrés muy incómodos hace unos días porque un grupo de fotógrafos captaron imágenes del actor cuando entraba al centro dolorido y apesadumbrado, me dice que ambos se sintieron muy vulnerables y querían que se supiera".