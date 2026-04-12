Fiesta 12 ABR 2026 - 16:58h.

Raquel Salazar aclara por qué se le ha caído el pelo y cómo lo lleva de largo

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Raquel Salazar ha sufrido un percance con su pelo. La gipsy queen se muestra cabizbaja en el plató de 'Fiesta' al explicar el drama capilar que ha sufrido, aunque reconoce que hay problemas más importantes en el mundo. Y es que, aunque haya acudido al programa para llevar a cabo su sección 'La cocina de Fiesta', la exparticipante de 'GH DÚO' lo ha hecho con un postizo para disimular el hecho de que le hayan dejado con un look "como Vicky el vikingo" (a la altura del hombro).

¿Pero qué es lo que le ha ocurrido? Ella misma da todos los detalles: "Hace algunos años, cuando murió mi madre, sufrí alopecia nerviosa. Me quedé sin pelo, se me quedó una pluma y era del disgusto que me había llevado. Ya lo superé y, hace un año, murió Toby (su perro, que falleció en el mes de marzo del año pasado) y me volvió otra vez lo del pelo. Para entrar en 'Gran Hermano', que iba a estar veinticuatro años, me vino una chica y me dijo 'te voy a poner unas extensiones que no se notan nada, que son micro cápsulas".

Los detalles del drama capilar de Raquel Salazar

A pesar de que, cuando ella se tocaba el pelo se veía "como Bob Marley", la reina del brilli-brilli estaba contenta con el resultado, pues su melena lucía, a ojos de los demás, muy bien, con volumen, que era lo que ella quería. "En 'Gran Hermano', como lo pasé tan mal, lo noté en el pelo también, que se me estaba enredando. Estuve una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas de crecida que ha empezado a liarse el pelo. Entre mi pelo, el nudo, y entre yo no sé qué se ha liado".

"Resulta que antes de ayer le digo a una amiga mía que es peluquera 'quítamelas porque me va a liar más el pelo y no la quiero'. ¿Qué hizo ella? Cada trocito de silicona que veía, lo cortaba y ahí se iba la extensión y toda la largura de mi pelo", cuenta Raquel, que muestra su preocupación al ver que se lo estaban cortando "a bocados" y que veía caer y caer pelo al suelo. Cuando se miró en el espejo, vio su pelo "como el pico de sierra": "Me tuvo que hacer así recto en la parte más alta para que estuviera la punta mejor", detalla en su charla con Emma García.

En conclusión, a Raquel Salazar se le ha quedado un pelo por encima del hombro, algo que no le gusta porque dice que no le llega "ni para una coleta". Dice que esta amiga ha dejado de ser su amiga y que llamó a otra para que le hiciera un apaño en el pelo para el lunes: quiere echarse unas mechas y duda de si ponerse más extensiones o no. Emma García, por su parte, cree que a Raquel Salazar le quedaría bien lucir una melena corta, pero ella no se muestra muy convencida con la idea.