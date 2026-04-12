Hallan un zulo en la antigua casa de Óscar, el principal sospechoso por la muerte de Esther López

El inmueble fue vendido y ha sido el nuevo propietario quien ha descubierto esta estancia hasta ahora desconocida

Por el momento no se ha accedido a esta zona oculta

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La investigación sobre la muerte de Esther López ha dado un nuevo giro tras el hallazgo de un espacio oculto en la vivienda que perteneció a la familia de Óscar Sanz, principal sospechoso del caso. El inmueble, situado en la urbanización El Romeral de Traspinedo, en Valladolid, fue vendido recientemente y ha sido el nuevo propietario quien ha descubierto esta estancia hasta ahora desconocida.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el instituto armado ha confirmado la existencia de ese zulo, un espacio ubicado debajo de una cama, y esta semana los agentes procederán a realizar una inspección ocular.

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Ha sido el nuevo propietario de la vivienda quien ha localizado el zulo cuando iba a hacer una obra, según las fuentes consultadas.

Por el momento no se ha accedido a esta zona oculta, y se desconoce si puede tener alguna relación con la investigación abierta desde hace más de cuatro años. Aun así, el descubrimiento vuelve a situar el foco sobre el chalet, que ya fue objeto de múltiples diligencias durante la instrucción del caso.

El asesinato de Esther López

La Fiscalía ha solicitado 18 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para Óscar S.M., las dos acusaciones particulares personadas -una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres- también califican los hechos como un delito de asesinato, mientras que la defensa de Óscar S.M. demanda el sobreseimiento.

El ministerio público considera que Esther López, la madrugada del 13 de enero de 2022, iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

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Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Esther se fuera andando del lugar.

El supuesto autor, conduciendo su vehículo Volkswagen T-ROC, la siguió y a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora le alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar.

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El atropello se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización “El Romeral” de Traspinedo y, como consecuencia, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El día 13 de enero del mismo año, sobre las 13 horas el supuesto autor procedió a lavar el vehículo y los días 1 de febrero de 2022 y 2 de abril de 2022 intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, agrega.

La Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 100.000 euros para cada uno de los progenitores de Esther López y 80.000 euros para la hermana.