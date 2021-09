Sofía Suescun atiza a María Patiño y Belén Esteban: "El niñato os funde sin despeinarse"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vuelto a cargar contra Belén Esteban , esta vez lo han hecho en la revista 'Lecturas', "sabemos muchas cosas de ella y de su marido" . La reacción de la de San Blas no se ha hecho esperar, pero en esta ocasión se ha mostrado muy serena e irónica.

Además a Kiko Jiménez no le ha parecido nada bien lo que ha querido dar a entender Belén Esteban de él, y cree que es todo una estrategia con María Patiño para dejarle mal. "No lo voy a permitir", le ha dicho, y ha concluido así, "sois dos basuras" .

En este punto, María Patiño también ha brotado contra su compañero, "a mí un niñato no me amenaza", y ha añadido, "mi vida es muy limpia no tengo nada de mierda". Y ha concluido con esta frase: "Eres un pandillero".