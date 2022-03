Muy enfadada, Raquel respondió a los colaboradores del programa en 'Viva la vida' y les aseguró que iban a tener que demostrar lo que estaban diciendo. Además, advirtió a sus hijos sobre hablar en 'Sálvame'. "Cuando digo que no quiero que mis hijos entren en 'Sálvame' es porque me da miedo por ellos y, aunque la mierda venga hacia mí, a mis hijos que ni les toque, si alguna vez me habéis tenido algo de cariño os pido que no metáis a mis hijos en esto. Mi hija tiene su trabajo, paga su alquiler y se encarga ella sola de mantener a su hija, mi hijo vive de su arte. Si tenéis que entrar en algún programa os pido que por lo menos lo hagáis en un programa en el que se me cuide y se me permita contestar", pedía.