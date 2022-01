Terelu Campos lanza una pullita a Gloria Camila: "Creo que Rocío Carrasco recogió su guante"

José Ortega Cano decidió no recoger los objetos que Rocío Carrasco encontró entre las pertenencias de su madre y que son propiedad tanto del diestro como de sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila. Terelu Campos, íntima de Rocío Carrasco, no entiende esta negativa y no duda en decirlo en 'Sálvame Lemon Tea'.

Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco, no entiende “tanto malestar” dado que hace semanas, la propia Gloria Camila lamentó no tener cosas de su madre: “Dice que le hubiera gustado y que no era una cuestión material, era sentimental”. Por eso, no entiende que si rocío “de alguna manera recogió ese guante” y de manera instintiva, tras encontrar ese material, se lo hace llegar, ellos no lo recojan.