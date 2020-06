Yasmina rompe su silencio sobre su enemistad con Oriana: "Si no para, hablaré con mi abogada"

Yasmina ha roto su silencio y ha hablado con Sálvame para contar su versión de los hechos. " Fani es una chica muy natural , muy espontanea. Y cuando estas sometida a tal provocación pues al final estallas. Sabe a quién provocar y a quien no, sabe a quien pinchar. No mola estar todo el rato metiéndose con el físico de alguien", ha contado sobre el conflicto entre las concursantes del reality .

"Oriana su canal de mtmad me puso fina filipina, que si era una falsa, que si no sé qué, simplemente porque yo había quedado con unos amigos para tomarme un café, unos enemigos suyos. Los problemas que tengo con ella los estoy llevando por otra vía, yo la mande un burofax. Yo podía haber jugado al mismo juego que con ella y con más munición, lo que pasa es que yo no soy así y quise llevarlo por otro terreno. Ese burofax significa que pare, si no lo hace hablaré con mi abogada para ver cuál es el siguiente paso. Tú vas viendo a quien quieres ver en tu camino y a quien no. Cada uno tiene unos valores, ella tiene unos, yo tengo otros y ya está. No son compatibles", ha explicado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.