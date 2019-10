Ylenia y Kiko Matamoros han tenido un duro enfrentamiento a lo largo de la tarde. Ante esto, la colaboradora del programa ha querido disculparse con su compañero: "Quiero pedir perdón por las formas, no hacía falta", contaba Ylenia. La colaboradora asegura que "no se sentía orgullosa" de su actitud, además, asegura que "Kiko y ella se tienen cariño, aunque no lo parezca". A lo que Matamoros le ha contestado: "Yo le tengo cariño como se quiere a un perro".