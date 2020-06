Los colaboradores de ‘Sálvame’ juegan al ‘Yo nunca’: ¿Quién ha pagado por mantener relaciones íntimas con alguien?

Así que ‘Sálvame’ se ha propuesto continuar con el juego. Quien mienta será automáticamente detectado, el programa tomará medidas y la primera pregunta ha sido de lo más comprometida… “Yo nunca he pagado por mantener relaciones íntimas con alguien”

Nadie se levantaba al principio y Kiko Hernández ha sido el primero en contarnos que ya no volvería a hacerlo y que fue hace mucho tiempo: “Había pesetas…” Tiene claro que no volvería hacerlo, es más, él no fue quien pagó fue “un colega”.