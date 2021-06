“Cuando salió la noticia en ‘Sálvame’ yo estaba sentado con él en el sofá, me dijo que lo único que quería ella era ganar dinero ”, cuenta Yolanda.

“Pienso que María Jesús Ruiz es otra víctima más . Antes de opinar, que conozca a la persona que tiene al lado, que no todo el mundo es malo, que la persona que es mala la tiene de puertas a dentro”, comentaba.

“Él es una persona que no quiere a nadie, solo se quiere él, su corazón está vacío. Es una persona que engaña, que no dice nunca una verdad, que no respeta a sus parejas en ninguno de los aspectos…”, aseguraba la que todavía es la mujer del novio de María Jesús Ruiz.