“En ‘Hable con ellas’ lo viví en primera persona… e n una pausa publicitaria me dijo que me iba a cortar el cuello si seguía preguntando como pregunté”, asegura la presentadora.

“Perdona, no me hables así”, le decía educadamente Sandra. “¿Cómo que no te hable así? No me hables tú a mí así. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?... ni una más, ni una más”, le espetaba el productor llevándose el dedo al cuello.