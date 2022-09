Olvido Hormigos relata, emocionada, el infierno que vivió cuando se filtró su vídeo íntimo: "Me hubiese tomado unas pastillas"

Olvido Hormigos recuerda cómo descubrió que había un vídeo sexual suyo.

La presión a la que fue sometida Olvido Hormigos a la raíz de la filtración del vídeo.

Olvido Hormigos confiesa que lo pasó tan mal que pensó en "tomarse un bote de pastillas".

Olvido Hormigos saltó a la fama, muy a su pesar, porque se filtró un vídeo suyo íntimo, de carácter sexual. En su entrevista con María Patiño, Olvido no solo nos habla de su nueva vida, sino que relata cómo empezó todo, qué pasó el día en el que todo saltó por los aires y cómo vivió aquel infierno de miradas, acusaciones e insultos.

El día en el que se filtró el vídeo de Olvido Hormigos

Todo sucedió en agosto, aunque a la prensa no llegó hasta septiembre, cuando ella dimitió como concejala de Los Yébenes. Cuenta Olvido que alguien se puso en contacto a través de Facebook para decirle que tenía un vídeo suyo. Ella, en un principio, no sabía muy bien a qué se refería, pero cuando cayó en la cuenta, solo deseó que ese vídeo no llegara a sus familiares.

Más tarde, en la piscina, comenzó a notar el peso de las miradas de sus vecinos y fue consciente de que cuchicheaban a su alrededor y se reían de ella: “Ese mes de agosto fue horrible porque nadie me decía nada a la cara, pero todo el mundo me mira, se ríe… había un foro ciudad en el que escribían y me decían lo peor, que era una tal, que me dedicara a hacer cine para tal…”.

El infierno de Olvido Hormigos: “Fue muy duro”

Olvido confiesa que “me acostaba por las noches y no quería que amaneciera” porque no podía soportarlo. De cara para afueras, intentaba hacer vida normal, pero en casa lo sufría. Además, nuestra invitada revela cómo fue el proceso de denuncia y cómo se lo contó a su marido, Jesús: “Fue una pesadilla”. Y es que el vídeo no solo lo tenía “todo el pueblo” sino que “lo tenía toda España”.

En todo este proceso, Olvido contó con el apoyo de su marido y de sus hijos, y reconoce que “si no hubiera sido por ellos, quizás sí me hubiese tomado unas pastillas. Fue muy duro. Yo antes era otra persona con respecto a la que se conoció en televisión y ahora vuelvo a ser esa otra persona”, añade, visiblemente emocionada. Lamenta haberle hecho daño a su familia.