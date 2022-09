El infierno de Mai Meneses (Nena Daconte) tras su éxito: "No era capaz de salir al escenario si no bebía alcohol antes"

Mai Meneses se abre como nunca antes con Jorge Javier Vázquez: "Recurría al alcohol y a las drogas para evadirme de la realidad"

Hugo, Ainhoa, Enrique Anaut, Nika... los concursantes de 'OT' mandan un mensaje de apoyo a Mai Meneses

Así es la vida actual de Mai: "Estoy con tratamiento y casada con Edu, el que siempre me protege de mí misma"

Nena Daconte, con Mai Meneses al frente, se convirtió durante años en uno de los grupos españoles con más éxito del momento. A Mai la conocimos durante su paso por la segunda edición de 'OT' y ya allí demostró ser una persona algo insegura, pero no imaginábamos que detrás de su voz dulce y sus grandes éxitos musicales se escondía un infierno en el que el alcohol y las drogas jugaron un papel determinante.

Lejos de los focos y los aplausos, Mai se sentía completamente desbordada: "Fueron tres años en los que no paré de trabajar, a veces tenía que comprarme ropa porque ni siquiera me daba tiempo a lavarla, yo no era feliz, estaba completamente superada y recurría al alcohol y las drogas para sobrellevar la realidad".

Mai Meneses sentía que todo lo hacía mal: "Era la más fea"

Mai Meneses sentía una absoluta falta de amor propio y llegó incluso a tener la sensación de que la gente por la calle se reía de ella: "Yo iba por la calle y pensaba que me miraban, que se reían de mí, pensaba que era la que peor cantaba, la más fea, que todo lo hacía mal".

En aquellos momentos Mai no era consciente de lo que le sucedía, simplemente se dejaba llevar dentro de un bucle que solo provocaba su caída en picado: "Bebía alcohol antes de salir al escenario para desinhibirme, si no no era capaz". Mai cuenta que en una ocasión incluso se pidió que devolviera el dinero de las entradas de un concierto: "Canté tan mal una vez en el Palau de la música por el estado en el que estaba que el promotor habló con mi mánager para que devolviéramos el dinero, después de cosas así venía la culpa y la vergüenza".

Los problemas de salud mental de Mai Meneses

Mai Meneses ha escrito un libro en el que ha plasmado todas sus emociones y en el que, tras más de diez años de auto análisis, ha conseguido entender que los problemas de salud mental no son algo de lo que esconderse o avergonzarse: "Yo siempre digo que es como el que tiene enfermo el hígado o el páncreas, yo no tengo bien la química de mi cerebro". Y es que tal y como Mai ha explicado, en los últimos años ha visitado varios médicos que han llegado a diagnosticarle desde bipolaridad hasta depresión psicótica.

Mai recibe un mensaje de apoyo de sus compañeros de 'OT'