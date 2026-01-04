María Pombo ya es mamá por tercera vez: así ha sido la llegada al mundo de la pequeña Mariana

La creadora de contenido y el empresario ya son familia numerosa tras el nacimiento de Mariana

María Pombo y Pablo Castellano se han convertido en padres por tercera vez este sábado 3 de enero de 2026. La llegada de la pequeña Mariana colma a sus papás de felicidad y completa una familia de cinco que ya puede considerarse como "familia numerosa".

La influencer compartía la noticia del nacimiento de Marina a través de sus redes sociales hablando del proceso como "un parto soñado". María, de 31 años, compartía unos divertidos stories de Instagram en los que aseguraba haber cumplido con éxito dos de sus metas de 2026: "parir y sobrevivir".

La pareja ha compartido con sus seguidores un par de imágenes de la bebé en las que aprovechaban para explicar que "darían más detalles al llegar a casa".

Para María, formar una familia numerosa era un sueño que finalmente se ha hecho realidad porque "crecer rodeada de hermanas ha sido su mejor regalo" y quiere que sus hijos sean igual de privilegiados, tal y como ella misma explicaba en la revista '¡Hola!'.

La influencer confesó en la revista del saludo que se llevó una gran sorpresa cuando se enteró de que su tercer bebé iba a ser una niña porque estaba convencida de que iba a ser un niño: "Después de tener a Martín juraba que iba a ser madre de niños, que tenía alma de ser madre de dragones. Vega me descolocó, pero este... Me descolocó total. Sentía que tenía un niño dentro al que me imaginaba como un mini Pablo. Si hubiese sido niño, feliz. Pero es una niña, la mejor compañera y amiga de vida para Vega, como he tenido yo con mis hermanas".