Iván Sevilla 04 ENE 2026 - 13:45h.

Las precipitaciones acumuladas en 12 horas pueden alcanzar los 100 litros por metro cuadrado, según Aemet

En puntos de Andalucía como Matalascañas o Algeciras las lluvias dejaron desprendimientos y anegaciones en casas

CádizDespués del aviso amarillo que se mantuvo activado en Andalucía, para este 4 de enero permanece el naranja en Cádiz y Málaga, así como en la provincia de Alicante. La borrasca Francis obliga a estar alerta, tras causar ya graves destrozos en Huelva.

Además, recordamos que el anterior frente atlántico provocó catastróficos daños en Cártama. Ahora, antes de las precipitaciones en forma de nieve que se esperan para la víspera de Reyes Magos, el temporal vuelve a azotar el sur peninsular.

Por eso, desde el 112 piden "extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios" en las comarcas donde ya están cayendo importantes lluvias en esta jornada dominical, desde la madrugada.

Hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

En concreto, son la del Estrecho de Gibraltar (también en aviso amarillo por tormentas), Guadalhorce y Sol. En ambas zonas la precipitación acumulada puede llegar a los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, según la Aemet.

Los avisos de color naranja estarán activados hasta las 21 horas en esas regiones de la provincia gaditana y malagueña. En cambio, se desactivarán a las 18 horas en el litoral norte alicantino, donde la cantidad de agua puede alcanzar los 110 litros.

Dada la situación hidrológica y meteorológica en Andalucía, allí se ha elevado a fase de emergencia 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones que pueden producirse tanto en puntos de Cádiz como de Málaga.

Según ha informado el 112, las precipitaciones ya están condicionando la circulación por carreteras principales en ambas provincias. Por lo que piden "disminuir la velocidad al volante y aumentar la distancia de seguridad" entre vehículos.

Consejos para conductores ante crecidas de agua

Asimismo, insisten en que "bajo ningún concepto, los conductores deben cruzar una balsa de agua, ni siquiera aunque conozcan la zona". Ya que hay alto riesgo de ser arrastrados por la corriente.

"Si han cruzado una zona anegada, después tienen que probar los frenos con ligeras pulsaciones y si se ven sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del coche, hay que abandonarlo de inmediato cuando sobrepase el eje de la rueda", recomiendan.

Para quienes no tengan más remedio que viajar este 4 de enero, "es importante informarse, antes de salir, del estado de las vías por las que se va a transitar", recuerdan desde el servicio de emergencias andaluz.

"Catástrofe natural" en la playa de Matalascañas

Hasta el momento, la borrasca Francis ya ha golpeado "con extrema fuerza" la zona urbana y costera de Matalascañas, en el municipio de Almonte (Huelva), según informó el Ayuntamiento.

Ha matizado que los "graves daños en el paseo marítimo" tras el paso del temporal han provocado una "catástrofe natural" con derrumbes de muros u otras construcciones junto a la playa.

"La depuradora de aguas residuales se encuentra en una zona potencialmente afectada, con riesgo ambiental en caso de agravarse los desperfectos", ha advertido el consistorio almonteño.

En un vídeo grabado con un dron se puede ver cómo ha quedado esa parte del litoral en la que se ha prohibido el acceso tanto a peatones como a vehículos. "Llevamos más de siete años esperando arena y una solución permanente", ha lamentado.

Decenas de incidencias, sobre todo en Algeciras

Por otro lado, durante la madrugada se han registrado más de 20 incidencias, sobre todo en el municipio gaditano de Algeciras. Por anegaciones en casas y garajes, así como balsas de agua en calles.

Más puntuales han sido las detectadas en la localidad malagueña de Igualeja, en la capital de la Costa del Sol y en Mijas, donde un coche se quedó atascado en un cauce, aunque sus ocupantes pudieron salir por sus medios.

Los bomberos sí han tenido que acudir a achicar agua en dos viviendas con patios tras inundarse en una planta baja de un inmueble ubicado en Manilva. Además, se movilizaron por la caída de un árbol en Torremolinos.