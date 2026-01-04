Miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación de Maduro, de acuerdo con la CIA

Primeras imágenes de Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York: escoltado por dos agentes y diciendo "feliz año"

Continúa la expectación mundial tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Venezuela. En las últimas horas se ha podido conocer que miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el 'New York Times'.

Según han adelantado fuentes consultadas por el medio de comunicación anteriormente citado, la CIA obtuvo la información de inteligencia que condujo a la detención de Nicolás Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida. Al parecer, los agentes en Venezuela estuvieron trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, período en el que recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

Una operación producto de meses de meticulosa planificación

Desde el medio de comunicación estadounidense no se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro. Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria.

Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia.

Funcionarios consultados por medios estadounidenses han descrito la operación como producto de "meses de meticulosa planificación" y destacaron que Maduro estuvo "intervenido" desde el inicio del operativo.

Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana escoltado por la DEA

Tras su captura y su llegada a suelo estadounidense, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA), según han confirmado fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el vídeo Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso dice: "Feliz Año".

Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

¿A qué cargos se enfrenta el presidente de Venezuela?

El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.